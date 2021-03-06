Хейтеры Ольги Рапунцель набросились на фотостудию, где ей сделали снимки

Вадим Карасев

Хейтеры продолжают преследовать всех, кто имеет неосторожность связываться с семейством Рапунцелей. Из-за Ольги опять пострадали невиновные. В этот раз досталось фотостудии, куда семейство приходило, чтобы сделать красивую фотосессию. А так как там негативно отреагировали на агрессию, то дальнейшая травля фотостудии обеспечена уже из-за нанесенной обиды комментаторам.

«Такие вы сказочные)) Пришла к вам мошенница со своим табором неумытым, зная, что за ней тянется шлейф плохой репутации, зная, что она запятнает любого, кто с ней имеет дело и плевать на это хотела (на вас тоже). А вы зарываете себя тем, что людей предупреждавших ботами называете)) нехорошо))», - предупреждают хейтеры.

Экс-участники телестройки привыкли зарабатывать рекламой, которую размещают у себя в блогах. Но семейству Дмитренко становится все сложнее зарабатывать таким образом, потому что хейтеры преследуют каждого нового рекламодателя и заставляют сильно пожалеть о том, что они связались с нерадивыми блогерами, пишет newstes.ru.Как только Рапунцели выложили видео из студии, как хейтеры сразу отправились на указанную страницу и в короткие сроки оставили несколько сотен негативных комментариев о прошлом Ольги и нечистоплотности семейства. Пришлось избавиться от рекламного объявления с Рапунцелями, красивый фотосет был сделан напрасно.Администрация фотостудии обратилась к хейтерам, объясняя, что в студии работают разные фотографы, администраторы не отслеживают личности их клиентов, а всех кто пишет негатив, обозвали ботами, которые травят и преследуют, вмешиваются в личную жизнь. Хейтеры сразу же отреагировали, возмутившись тем, что их считают ботами.После ухода с телестройки семейства Рапунцелей прошло много времени, а количество хейтеров только растет. Они старательно отслеживают рекламу на странице Ольги, добиваются того, чтобы рекламу убрали, с Рапунцель разорвали отношения. Окончательная цель - заставить экс-участницу искать работу? Получится ли?