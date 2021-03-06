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Хорошие новости: Дом 2 возвращается!

Хорошие новости: Дом 2 возвращается!

Поклонники телестройки наконец-то могут спокойно вздохнуть. Телестройка возвращается, кастинг снова объявлен. Зрителям обещают первоначальный формат без старичков, семейные пары тоже не смогут участвовать, детей на проекте не будет. Долго ли продержатся такие правила, остается только гадать, но стартует шоу совсем скоро, подождать осталось совсем чуть-чуть.

На сайте кастинга появилось объявление о том, что Дом 2 возвращается. Всех желающих снова приглашают стать звездами проекта. Вести шоу будут Ксения Бородина и Ольга Бузова. От новичков ждут, что они будут строить любовь, общаться с фолловерами в соцсетях, демонстрировать свои творческие таланты, пишет newstes.ru.
Зрителям обещают совершенно новое шоу, без звезд прошлых лет, без семей с детьми, только новые лица. Поляну снова вернут строителям любви. Кристина Бухынбалтэ, у которой там проходили недавние съемки, сообщила, что тиктокеров отправят по домам, их проект так и не был переведен на экраны, хотя тоже обещали нечто грандиозное.

О точной дате открытия ничего не говорят, о том, какой канал запустит телестройку, тоже. Предполагается, что это СТС-Love или «Ю». Но ТНТ теряет свои рейтинги, лихорадочные попытки найти для ББ свою нишу терпят крах одна за другой. Разве не логично, если ТНТ снова вернет телестройку, особенно с учетом того, что вести ее будут все те же Бородина и Бузова?

«Да неужели? Ну посмотрим», «Ураааа!!!!!», «Очень ждем!», «Когда начало?», - интересуются зрители.

Несколько недель назад Надя Ермакова уже объявляла кастинг, но затем сообщила о приостановке. Поклонники уже отчаялись и заволновались, не означает ли это, что шоу вообще не будет, но падение рейтингов ТНТ явно заставило руководство пересмотреть свои планы. Нет смысла отрицать, что канал на протяжении многих лет ассоциируется именно с телестройкой.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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