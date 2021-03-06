Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем

Вадим Карасев

Фото: @ryder_ripps / Instagram

Американский художник и дизайнер Райдер Риппс выставил на аукционе цифрового искусства популярный мем Deal with it и спустя сутки продал его за крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные на криптографической платформе Foundation.

Риппс разместил для продажи NFT-токен — уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Спустя сутки мем купили за 23 тысячи долларов (свыше 1,5 миллиона рублей).