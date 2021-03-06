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Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем

Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мемФото: @ryder_ripps / Instagram

Американский художник и дизайнер Райдер Риппс выставил на аукционе цифрового искусства популярный мем Deal with it и спустя сутки продал его за крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные на криптографической платформе Foundation.

Риппс разместил для продажи NFT-токен — уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Спустя сутки мем купили за 23 тысячи долларов (свыше 1,5 миллиона рублей).

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По материалам: lenta.ru
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