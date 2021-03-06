Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Многие зрители не любят сериалы из-за того, что они идут слишком долго. Для таких людей проекты с мощной интригой продолжительностью в один-два сезона — это идеальный вариант.
Многие зрители сталкивались с обидной ситуацией: начинаешь смотреть интересный сериал, но уже к третьему или четвертому сезону теряешь к нему интерес. Такие проекты и досматривать лень, и бросить жалко. Именно поэтому все большую популярность обретают сериалы, которые можно посмотреть за три дня. Устать от таких шоу просто невозможно.
Именно поэтому в преддверии долгих выходных «NewsTes.ru» собрал подборку наиболее интересных, а главное, коротких сериалов. Каждый проект из нашего списка — это новые эмоции и впечатления для вас на несколько вечеров.
«И повсюду тлеют пожары»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — драма
В главных ролях — Керри Вашингтон, Александра Андервуд, Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джэйд Петтиджон, Меган Стотт
Рейтинг на КиноПоиске — 7,5
Описание сюжета
Начать уикенд можно с одной из самых мощных премьер прошлого года. Главная героиня сериала — консервативная миссис Ричардсон, привыкшая жить по строго установленным правилам. Однажды по соседству селится некая Миа Уоррен с дочерью. Эта женщина не соблюдает те порядки, к которым привыкла миссис Ричардсон. Более того, она обожает нарушать любые установленные правила.
Поначалу противостояния женщин никто не замечает. Однако постепенно Ричардсон и Уоррен втягивают в свои разборки окружающих.
«Утреннее шоу»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — драма
В главных ролях — Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл
Рейтинг на КиноПоиске — 7,8
Описание сюжета
Алекс Леви — одна из самых популярных женщин США. Она ведет утреннее шоу и ежедневно помогает американцам начать день с позитива. Жизнь Алекс резко меняется после того, как ее напарника Митча обвиняют в сексуальных домогательствах. Теперь он персона нон-грата на телевидении.
Самой же Леви приходится доказывать начальству и зрителям, что она ничего не знала о проступках Митча. Ситуация осложняется тем, что на место опального ведущего приходит новенькая журналистка, которая не привыкла соблюдать корпоративные порядки.
Если вам интересны сложные драматические истории, то «Утреннее шоу» — отличный выбор. Тем более, можно будет увидеть Дженнифер Энистон в непривычном амплуа.
«11.22.63»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — фантастика, триллер, детектив
В главных ролях — Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер, Черри Джонс, Дэниэл Уэббер
Рейтинг на КиноПоиске — 7,8
Описание сюжета
Произведения Стивена Кинга часто экранизируют как в полнометражном, так и в многосерийном формате. Правда, в последнее время достойных проектов по мотивам его историй выходит не так уж и много. «11.22.63» — приятное исключение из правил.
Главный герой сериала Джейк Эппинг случайно узнает о существовании временного портала. Отправиться в прошлое можно только в 1960 год. Герой решает изменить будущее и спасти президента Кеннеди.
Он проходит через портал и начинает разработку своего плана. Со временем Джейк понимает, что каждое его действие напрямую влияет на будущее. И внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице только усугубляют ситуацию.
«Эйфория»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — драма
В главных ролях — Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Свини
Рейтинг на КиноПоиске — 7,6
Описание сюжета
Ру Беннетт всего 17 лет, но она уже неоднократно окуналась в опасный мир наркотического трипа. После очередного этапа лечения в реабилитационной клинике девушка возвращается в родной город, где сразу же берется за старое.
Лишь встреча с Джулс помогает Ру на время оторваться от саморазрушения. Теперь у нее есть надежда на возвращение к нормальной жизни.
Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Посмотреть его нужно хотя бы ради творческого перфоманса Зендеи. Ее точно ждет большое будущее.
«Отыграть назад»
Количество сезонов —1
Страна — 2020
Жанр — триллер, драма, детектив
В главных ролях — Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб, Матильда Де Анджелис
Рейтинг на КиноПоиске — 7,3
Описание сюжета
Довольно быстро можно посмотреть и интригующий триллер с Николь Кидман, который до самого финала будет держать в напряжении. Главная героиня Грейс живет в элитном районе. Ее сын ходит в престижную школу, а они с мужем вхожи в высшие круги общества Нью-Йорка.
Эта сказка разрушается в один миг, когда Грейс случайно знакомится с женщиной по имени Элена. Эту загадочную особу жестоко убивают, а вскоре подозрения падают на мужа главной героини.
«Топи»
Количество сезонов — 1
Страна — Россия
Жанр — триллер
В главных ролях — Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева
Рейтинг на КиноПоиске — 7,0
Описание сюжета
Денис Титов — известный бизнесмен, который тяжело болен. Единственным шансом на спасение для него становится путешествие в некий монастырь, затерянный в российской глубинке. В этом месте творятся странные вещи, но приехать туда можно только в сопровождении нескольких товарищей.
Пригласив с собой случайных знакомых, Денис оказывается в совершенно новом для себя мире. Вылечиться здесь действительно возможно, но вот выбраться из провинциального городка будет куда сложнее.
«Почему женщины убивают»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — драма, комедия, криминал
В главных ролях — Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Кирби Хауэлл-Баптист, Александра Даддарио, Сэм Джагер, Сэди Кальвано, Джек Девенпорт Рейд Скотт
Рейтинг на КиноПоиске — 8,4
Описание сюжета
Обсуждая сериалы, которые можно посмотреть за выходные, нельзя забывать и про эту очень необычную историю. Главная особенность проекта — его формат. Действие развивается сразу в трех временных плоскостях. Главные героини живут в одном и том же доме, но в разные времена. Домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и успешный адвокат из наших дней сталкиваются с одинаковой проблемой — изменой.
Неверность партнеров заставляет женщин идти на отчаянные поступки. Как результат, вся их благополучная жизнь оказывается под угрозой.
«Маньяк»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — фантастика, драма, комедия
В главных ролях — Джона Хилл, Эмма Стоун, Соноя Мидзуно, Джастин Теру, Салли Филд, Дэнни Хоч
Рейтинг на КиноПоиске — 7,4
Описание сюжета
Энни и Оуэн соглашаются стать тестировщиками нового уникального лекарства. По заверениям медиков, это средство способно излечить абсолютно любую болезнь. Даже разбитое бойфрендом сердце Энни якобы можно починить. Оуэн же с помощью чудо-таблеток пытается избавиться от шизофрении, диагностированной у него в детстве.
Поначалу все складывается неплохо, но вскоре герои узнают, что у лекарства есть побочные эффекты. И они настолько серьезны, что разработчики тщательно пытаются их скрыть.
«Милдред Пирс»
Количество сезонов — 1
Страна — США
Жанр — драма
В главных ролях — Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн, Мелисса Лео, Джеймс ЛеГрос, Мэр Уиннингхэм
Рейтинг на КиноПоиске — 7,6
Описание сюжета
Милдред Пирс оказывается совершенно одна в этом мире вместе с двумя детьми. Ей не от кого ждать помощи, поэтому приходится самостоятельно выстраивать свою жизнь с нуля. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране бушует Великая депрессия. Найти работу почти нереально, поэтому с каждым днем финансовое положение Милдред вызывает все большее отчаяние.
«Большая маленькая ложь»
Количество сезонов — 2
Страна — США
Жанр — детектив, драма, криминал
В главных ролях — Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мэрил Стрип
Рейтинг на КиноПоиске — 8,1
Описание сюжета
Главные герои этого сериала — члены пяти семей. На первый взгляд, это обеспеченные и успешные люди, которые вызывают исключительно доверие. И все же каждому герою истории есть что скрывать.
Совсем скоро на благотворительном вечере произойдет убийство. Имя жертвы неизвестно, но все персонажи оказываются странным образом связаны с трагедией.
Это, пожалуй, самые яркие сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней. Каждый из проектов подарит зрителю нереальные эмоции, оставив после себя приятное послевкусие. Так что теперь ваши длинные выходные точно пройдут интересно.