Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня

Анастасия Иванова

Многие зрители не любят сериалы из-за того, что они идут слишком долго. Для таких людей проекты с мощной интригой продолжительностью в один-два сезона — это идеальный вариант.

Многие зрители сталкивались с обидной ситуацией: начинаешь смотреть интересный сериал, но уже к третьему или четвертому сезону теряешь к нему интерес. Такие проекты и досматривать лень, и бросить жалко. Именно поэтому все большую популярность обретают сериалы, которые можно посмотреть за три дня. Устать от таких шоу просто невозможно.

Именно поэтому в преддверии долгих выходных «NewsTes.ru» собрал подборку наиболее интересных, а главное, коротких сериалов. Каждый проект из нашего списка — это новые эмоции и впечатления для вас на несколько вечеров.

«И повсюду тлеют пожары»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Керри Вашингтон, Александра Андервуд, Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джэйд Петтиджон, Меган Стотт

Рейтинг на КиноПоиске — 7,5

Описание сюжета

Начать уикенд можно с одной из самых мощных премьер прошлого года. Главная героиня сериала — консервативная миссис Ричардсон, привыкшая жить по строго установленным правилам. Однажды по соседству селится некая Миа Уоррен с дочерью. Эта женщина не соблюдает те порядки, к которым привыкла миссис Ричардсон. Более того, она обожает нарушать любые установленные правила.

Поначалу противостояния женщин никто не замечает. Однако постепенно Ричардсон и Уоррен втягивают в свои разборки окружающих.

«Утреннее шоу»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл

Рейтинг на КиноПоиске — 7,8

Описание сюжета

Алекс Леви — одна из самых популярных женщин США. Она ведет утреннее шоу и ежедневно помогает американцам начать день с позитива. Жизнь Алекс резко меняется после того, как ее напарника Митча обвиняют в сексуальных домогательствах. Теперь он персона нон-грата на телевидении.

Самой же Леви приходится доказывать начальству и зрителям, что она ничего не знала о проступках Митча. Ситуация осложняется тем, что на место опального ведущего приходит новенькая журналистка, которая не привыкла соблюдать корпоративные порядки.

Если вам интересны сложные драматические истории, то «Утреннее шоу» — отличный выбор. Тем более, можно будет увидеть Дженнифер Энистон в непривычном амплуа.

«11.22.63»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — фантастика, триллер, детектив

В главных ролях — Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер, Черри Джонс, Дэниэл Уэббер

Рейтинг на КиноПоиске — 7,8

Описание сюжета

Произведения Стивена Кинга часто экранизируют как в полнометражном, так и в многосерийном формате. Правда, в последнее время достойных проектов по мотивам его историй выходит не так уж и много. «11.22.63» — приятное исключение из правил.

Главный герой сериала Джейк Эппинг случайно узнает о существовании временного портала. Отправиться в прошлое можно только в 1960 год. Герой решает изменить будущее и спасти президента Кеннеди.

Он проходит через портал и начинает разработку своего плана. Со временем Джейк понимает, что каждое его действие напрямую влияет на будущее. И внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице только усугубляют ситуацию.

«Эйфория»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Свини

Рейтинг на КиноПоиске — 7,6

Описание сюжета

Ру Беннетт всего 17 лет, но она уже неоднократно окуналась в опасный мир наркотического трипа. После очередного этапа лечения в реабилитационной клинике девушка возвращается в родной город, где сразу же берется за старое.

Лишь встреча с Джулс помогает Ру на время оторваться от саморазрушения. Теперь у нее есть надежда на возвращение к нормальной жизни.

Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Посмотреть его нужно хотя бы ради творческого перфоманса Зендеи. Ее точно ждет большое будущее.

«Отыграть назад»

Количество сезонов —1

Страна — 2020

Жанр — триллер, драма, детектив

В главных ролях — Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб, Матильда Де Анджелис

Рейтинг на КиноПоиске — 7,3

Описание сюжета

Довольно быстро можно посмотреть и интригующий триллер с Николь Кидман, который до самого финала будет держать в напряжении. Главная героиня Грейс живет в элитном районе. Ее сын ходит в престижную школу, а они с мужем вхожи в высшие круги общества Нью-Йорка.

Эта сказка разрушается в один миг, когда Грейс случайно знакомится с женщиной по имени Элена. Эту загадочную особу жестоко убивают, а вскоре подозрения падают на мужа главной героини.

«Топи»

Количество сезонов — 1

Страна — Россия

Жанр — триллер

В главных ролях — Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева

Рейтинг на КиноПоиске — 7,0

Описание сюжета

Денис Титов — известный бизнесмен, который тяжело болен. Единственным шансом на спасение для него становится путешествие в некий монастырь, затерянный в российской глубинке. В этом месте творятся странные вещи, но приехать туда можно только в сопровождении нескольких товарищей.

Пригласив с собой случайных знакомых, Денис оказывается в совершенно новом для себя мире. Вылечиться здесь действительно возможно, но вот выбраться из провинциального городка будет куда сложнее.

«Почему женщины убивают»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма, комедия, криминал

В главных ролях — Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Кирби Хауэлл-Баптист, Александра Даддарио, Сэм Джагер, Сэди Кальвано, Джек Девенпорт Рейд Скотт

Рейтинг на КиноПоиске — 8,4

Описание сюжета

Обсуждая сериалы, которые можно посмотреть за выходные, нельзя забывать и про эту очень необычную историю. Главная особенность проекта — его формат. Действие развивается сразу в трех временных плоскостях. Главные героини живут в одном и том же доме, но в разные времена. Домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и успешный адвокат из наших дней сталкиваются с одинаковой проблемой — изменой.

Неверность партнеров заставляет женщин идти на отчаянные поступки. Как результат, вся их благополучная жизнь оказывается под угрозой.

«Маньяк»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — фантастика, драма, комедия

В главных ролях — Джона Хилл, Эмма Стоун, Соноя Мидзуно, Джастин Теру, Салли Филд, Дэнни Хоч

Рейтинг на КиноПоиске — 7,4

Описание сюжета

Энни и Оуэн соглашаются стать тестировщиками нового уникального лекарства. По заверениям медиков, это средство способно излечить абсолютно любую болезнь. Даже разбитое бойфрендом сердце Энни якобы можно починить. Оуэн же с помощью чудо-таблеток пытается избавиться от шизофрении, диагностированной у него в детстве.

Поначалу все складывается неплохо, но вскоре герои узнают, что у лекарства есть побочные эффекты. И они настолько серьезны, что разработчики тщательно пытаются их скрыть.

«Милдред Пирс»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн, Мелисса Лео, Джеймс ЛеГрос, Мэр Уиннингхэм

Рейтинг на КиноПоиске — 7,6

Описание сюжета

Милдред Пирс оказывается совершенно одна в этом мире вместе с двумя детьми. Ей не от кого ждать помощи, поэтому приходится самостоятельно выстраивать свою жизнь с нуля. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране бушует Великая депрессия. Найти работу почти нереально, поэтому с каждым днем финансовое положение Милдред вызывает все большее отчаяние.

«Большая маленькая ложь»

Количество сезонов — 2

Страна — США

Жанр — детектив, драма, криминал

В главных ролях — Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мэрил Стрип

Рейтинг на КиноПоиске — 8,1

Описание сюжета

Главные герои этого сериала — члены пяти семей. На первый взгляд, это обеспеченные и успешные люди, которые вызывают исключительно доверие. И все же каждому герою истории есть что скрывать.

Совсем скоро на благотворительном вечере произойдет убийство. Имя жертвы неизвестно, но все персонажи оказываются странным образом связаны с трагедией.

Это, пожалуй, самые яркие сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней. Каждый из проектов подарит зрителю нереальные эмоции, оставив после себя приятное послевкусие. Так что теперь ваши длинные выходные точно пройдут интересно.