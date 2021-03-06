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Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня

Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня

Многие зрители не любят сериалы из-за того, что они идут слишком долго. Для таких людей проекты с мощной интригой продолжительностью в один-два сезона — это идеальный вариант.


Многие зрители сталкивались с обидной ситуацией: начинаешь смотреть интересный сериал, но уже к третьему или четвертому сезону теряешь к нему интерес. Такие проекты и досматривать лень, и бросить жалко. Именно поэтому все большую популярность обретают сериалы, которые можно посмотреть за три дня. Устать от таких шоу просто невозможно.

Именно поэтому в преддверии долгих выходных «NewsTes.ru» собрал подборку наиболее интересных, а главное, коротких сериалов. Каждый проект из нашего списка — это новые эмоции и впечатления для вас на несколько вечеров.

«И повсюду тлеют пожары»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Керри Вашингтон, Александра Андервуд, Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джэйд Петтиджон, Меган Стотт

Рейтинг на КиноПоиске — 7,5

Описание сюжета

Начать уикенд можно с одной из самых мощных премьер прошлого года. Главная героиня сериала — консервативная миссис Ричардсон, привыкшая жить по строго установленным правилам. Однажды по соседству селится некая Миа Уоррен с дочерью. Эта женщина не соблюдает те порядки, к которым привыкла миссис Ричардсон. Более того, она обожает нарушать любые установленные правила.

Поначалу противостояния женщин никто не замечает. Однако постепенно Ричардсон и Уоррен втягивают в свои разборки окружающих.

«Утреннее шоу»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл

Рейтинг на КиноПоиске — 7,8

Описание сюжета

Алекс Леви — одна из самых популярных женщин США. Она ведет утреннее шоу и ежедневно помогает американцам начать день с позитива. Жизнь Алекс резко меняется после того, как ее напарника Митча обвиняют в сексуальных домогательствах. Теперь он персона нон-грата на телевидении.

Самой же Леви приходится доказывать начальству и зрителям, что она ничего не знала о проступках Митча. Ситуация осложняется тем, что на место опального ведущего приходит новенькая журналистка, которая не привыкла соблюдать корпоративные порядки.

Если вам интересны сложные драматические истории, то «Утреннее шоу» — отличный выбор. Тем более, можно будет увидеть Дженнифер Энистон в непривычном амплуа.

«11.22.63»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — фантастика, триллер, детектив

В главных ролях — Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер, Черри Джонс, Дэниэл Уэббер

Рейтинг на КиноПоиске — 7,8

Описание сюжета

Произведения Стивена Кинга часто экранизируют как в полнометражном, так и в многосерийном формате. Правда, в последнее время достойных проектов по мотивам его историй выходит не так уж и много. «11.22.63» — приятное исключение из правил.

Главный герой сериала Джейк Эппинг случайно узнает о существовании временного портала. Отправиться в прошлое можно только в 1960 год. Герой решает изменить будущее и спасти президента Кеннеди.

Он проходит через портал и начинает разработку своего плана. Со временем Джейк понимает, что каждое его действие напрямую влияет на будущее. И внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице только усугубляют ситуацию.

«Эйфория»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Свини

Рейтинг на КиноПоиске — 7,6

Описание сюжета

Ру Беннетт всего 17 лет, но она уже неоднократно окуналась в опасный мир наркотического трипа. После очередного этапа лечения в реабилитационной клинике девушка возвращается в родной город, где сразу же берется за старое.

Лишь встреча с Джулс помогает Ру на время оторваться от саморазрушения. Теперь у нее есть надежда на возвращение к нормальной жизни.

Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Посмотреть его нужно хотя бы ради творческого перфоманса Зендеи. Ее точно ждет большое будущее.

«Отыграть назад»

Количество сезонов —1

Страна — 2020

Жанр — триллер, драма, детектив

В главных ролях — Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб, Матильда Де Анджелис

Рейтинг на КиноПоиске — 7,3

Описание сюжета

Довольно быстро можно посмотреть и интригующий триллер с Николь Кидман, который до самого финала будет держать в напряжении. Главная героиня Грейс живет в элитном районе. Ее сын ходит в престижную школу, а они с мужем вхожи в высшие круги общества Нью-Йорка.

Эта сказка разрушается в один миг, когда Грейс случайно знакомится с женщиной по имени Элена. Эту загадочную особу жестоко убивают, а вскоре подозрения падают на мужа главной героини.

«Топи»

Количество сезонов — 1

Страна — Россия

Жанр — триллер

В главных ролях — Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева

Рейтинг на КиноПоиске — 7,0

Описание сюжета

Денис Титов — известный бизнесмен, который тяжело болен. Единственным шансом на спасение для него становится путешествие в некий монастырь, затерянный в российской глубинке. В этом месте творятся странные вещи, но приехать туда можно только в сопровождении нескольких товарищей.

Пригласив с собой случайных знакомых, Денис оказывается в совершенно новом для себя мире. Вылечиться здесь действительно возможно, но вот выбраться из провинциального городка будет куда сложнее.

«Почему женщины убивают»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма, комедия, криминал

В главных ролях — Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Кирби Хауэлл-Баптист, Александра Даддарио, Сэм Джагер, Сэди Кальвано, Джек Девенпорт Рейд Скотт

Рейтинг на КиноПоиске — 8,4

Описание сюжета

Обсуждая сериалы, которые можно посмотреть за выходные, нельзя забывать и про эту очень необычную историю. Главная особенность проекта — его формат. Действие развивается сразу в трех временных плоскостях. Главные героини живут в одном и том же доме, но в разные времена. Домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и успешный адвокат из наших дней сталкиваются с одинаковой проблемой — изменой.

Неверность партнеров заставляет женщин идти на отчаянные поступки. Как результат, вся их благополучная жизнь оказывается под угрозой.

«Маньяк»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — фантастика, драма, комедия

В главных ролях — Джона Хилл, Эмма Стоун, Соноя Мидзуно, Джастин Теру, Салли Филд, Дэнни Хоч

Рейтинг на КиноПоиске — 7,4

Описание сюжета

Энни и Оуэн соглашаются стать тестировщиками нового уникального лекарства. По заверениям медиков, это средство способно излечить абсолютно любую болезнь. Даже разбитое бойфрендом сердце Энни якобы можно починить. Оуэн же с помощью чудо-таблеток пытается избавиться от шизофрении, диагностированной у него в детстве.

Поначалу все складывается неплохо, но вскоре герои узнают, что у лекарства есть побочные эффекты. И они настолько серьезны, что разработчики тщательно пытаются их скрыть.

«Милдред Пирс»

Количество сезонов — 1

Страна — США

Жанр — драма

В главных ролях — Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн, Мелисса Лео, Джеймс ЛеГрос, Мэр Уиннингхэм

Рейтинг на КиноПоиске — 7,6

Описание сюжета

Милдред Пирс оказывается совершенно одна в этом мире вместе с двумя детьми. Ей не от кого ждать помощи, поэтому приходится самостоятельно выстраивать свою жизнь с нуля. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране бушует Великая депрессия. Найти работу почти нереально, поэтому с каждым днем финансовое положение Милдред вызывает все большее отчаяние.

«Большая маленькая ложь»

Количество сезонов — 2

Страна — США

Жанр — детектив, драма, криминал

В главных ролях — Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мэрил Стрип

Рейтинг на КиноПоиске — 8,1

Описание сюжета

Главные герои этого сериала — члены пяти семей. На первый взгляд, это обеспеченные и успешные люди, которые вызывают исключительно доверие. И все же каждому герою истории есть что скрывать.

Совсем скоро на благотворительном вечере произойдет убийство. Имя жертвы неизвестно, но все персонажи оказываются странным образом связаны с трагедией.

Это, пожалуй, самые яркие сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней. Каждый из проектов подарит зрителю нереальные эмоции, оставив после себя приятное послевкусие. Так что теперь ваши длинные выходные точно пройдут интересно.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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