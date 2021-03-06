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Иван Телегин провел выходной с дочкой

Иван Телегин провел выходной с дочкой

Сегодня в личном блоге Ивана Телегина появилось фото с дочкой Таисией. На снимке видно, как девочка подросла. Поклонники отмечают, что звездный отец давно не видел малышку и, конечно, сильно соскучился.

Известно, что хоккеист навещал дочку на Рождество. Тогда фотографии в Сеть выложила звездная мама девочки — певица Пелагея, сообщив, что Тася встретила светлый праздник вместе с мамой и папой. 

И вот с наступленеим весны Иван решил вновь подарить дочурке веселое времяпрепровождение. Судя по снимку, который он разместил в личном блоге, они с Тасей побывали в ее любимом кафе. «Мой ангел», — так подписал любящий отец снимок, на котором нежно обнимает дочь. Фанаты одобрительно лайкают публикацию и отмечают, что Таисия заметно подросла и стала еще больше похожа на папу.

«Какая же чудесная у вас дочь. Пусть она вдохновляет на новые победы!»; «У вас такая кукла растет. Уделяйте ей больше внимания»; «Как же было бы здорово, если бы сохранилась семья», — пишут неравнодушные. 

Напомним, после развода Ивана упрекали в том, что он мало времени и внимания уделяет дочери. Якобы тогда хоккеист сконцентрировался на спорах за имущество — бывшие супруги делили роскошный загородный дом и апартаменты в Москве. Поклонники защищали кумира, считая, что это Пелагея не разрешает ему видеться с девочкой.

Но певица вскоре заявила, что они с Иваном навсегда останутся любящими родителями, и он может приезжать к Тасе, когда захочет. Сегодня в перерывах между тренировками и сборами спортсмен обязательно выбирает время, чтобы навестить наследницу и креативно провести с ней досуг.   

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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