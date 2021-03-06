Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией

Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией

Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, так как обе страны объединяют общие интересы, в том числе в вопросах региональный безопасности, заявил в интервью РИА Новости лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Для государства Израиль очень важно быть в хороших отношениях с Россией. Отношения между странами базируются на общих интересах. И у нас есть общие интересы. Они сохранятся, в том числе интерес сохранять спокойствие в Сирии. А у России есть сильное и важное присутствие в Сирии", - сказал Лапид.

По мнению Лапида, Россию и Израиль связывают также общие культурные корни и важные экономические отношения. "Тут более миллиона русскоязычных граждан, они имеют серьезный вес в нашей культуре. Да и в Израиле каждый культурный человек вырос на Толстом и Достоевском... Я недавно завтракал у российского посла, мы много говорили об отношениях между странами. Они всегда будут хорошими, и это связано не только с человеческим фактором", - сказал лидер парламентской оппозиции.

Кнессет 24-го созыва, которые назначены на 23 марта.
Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ свои кудрявые подмышки
Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ
Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий
Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий
СМИ: Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии
СМИ: Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии
Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"
Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"
Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
BFMTV: при беспорядках на востоке Франции задержали четверых подростков
BFMTV: при беспорядках на востоке Франции задержали четверых
Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по ту сторону экрана
Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по
Жена Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание, и я выла от отчаяния»
Жена Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание, и я
«Любовь во время холеры». Юность в борделях, короткие романы и полувековой брак Габриэля Гарсиа Маркеса
«Любовь во время холеры». Юность в борделях, короткие романы и
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля весной
Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля весной

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Еще по теме

Президент Финляндии рассказал о хороших отношениях с Россией
Медведев дал высокую оценку российско-израильским отношениям
Трамп заявил, что нацелен на хорошие отношения с Россией
Президент Кипра призвал ЕС к хорошим отношениям с Россией