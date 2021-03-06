Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией

Лидия Мартынова

Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, так как обе страны объединяют общие интересы, в том числе в вопросах региональный безопасности, заявил в интервью РИА Новости лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Для государства Израиль очень важно быть в хороших отношениях с Россией. Отношения между странами базируются на общих интересах. И у нас есть общие интересы. Они сохранятся, в том числе интерес сохранять спокойствие в Сирии. А у России есть сильное и важное присутствие в Сирии", - сказал Лапид.

По мнению Лапида, Россию и Израиль связывают также общие культурные корни и важные экономические отношения. "Тут более миллиона русскоязычных граждан, они имеют серьезный вес в нашей культуре. Да и в Израиле каждый культурный человек вырос на Толстом и Достоевском... Я недавно завтракал у российского посла, мы много говорили об отношениях между странами. Они всегда будут хорошими, и это связано не только с человеческим фактором", - сказал лидер парламентской оппозиции.

Кнессет 24-го созыва, которые назначены на 23 марта.