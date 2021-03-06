Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17

Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17

Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17Фото: Mission of Russia EU / Globallookpress.com

Расследование крушения сбитого над Донбассом «Боинга» MH17 превратилось в профанацию и зашло в тупик, и это заставило власти Нидерландов пойти на сокрытие материалов по делу. Такое мнение высказал порталу New Inform независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Таким образом он прокомментировал публикации в нидерландской прессе о том, что власти скрывают материалы из архива, в том числе переписку государственных служб, имеющую отношение к расследованию катастрофы. Суд Утрехта уже обязал министра юстиции объяснить, на каком основании журналистам отказано в доступе.

«Западные специалисты все внимание сконцентрировали только на одной возможной версии, которая в итоге ничем не подтвердилась, и упустили из виду все возможные другие», — считает специалист.

По его мнению, теперь в Нидерландах и других странах начинают понимать, что расследование проводилось некорректно и с серьезными нарушениями. Именно сокрытые документы могут пролить свет на истинные причины трагедии, считает Антипов. «Суд себя и так полностью дискредитировал, но сейчас он дискредитирует себя и в глазах самих голландцев, а это очень важный момент», — сказал он.

Следующее заседание суда по делу MH17 состоится 15 апреля. На прошлом заседании 25 ноября суд постановил, что будет рассматривать только одну версию случившегося в рамках расследования о том, что лайнер сбили ополченцы Донбасса. Запросы защиты о расследовании альтернативных версий катастрофы были отклонены.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа в числе обвиняемых назвала россиян Игоря Гиркина (Стрелков), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы
Шуга из BTS не хочет больше петь
Шуга из BTS не хочет больше петь
RM вспомнил, как участники покидали BTS
RM вспомнил, как участники покидали BTS
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Участники расследования катастрофы MH17 договорились о помощи в поиске виновных
Нидерланды допросят украинского «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Зрада: В Нидерландах обвинили Украину в шпионаже за миссией по расследованию крушения Боинга MH17
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести