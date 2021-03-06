Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"

Анастасия Иванова

Планируемое введение нового цифрового налога для иностранных ИТ-компаний позволит уравнять условия работы в РФ для российских и зарубежных игроков, заявил РИА Новости ректор Университета "Иннополис" Александр Тормасов.

Власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.





"Обсуждаемый налог формально призван уравнять участников рынка. Ситуация сложилась так, что сервисы и продукты иностранных ИТ-компаний продаются на территории России без всяких таможенных сборов и добавочной стоимости, как это случилось бы с физическими товарами. Поэтому проблему, которую затрагивает инициатива, решать необходимо. Нужны общие условия игры", - сказал директор Университета "Иннополис".

По его словам, правительство не может ввести таможенные платежи для продукции иностранных ИТ-компаний, потому что невозможно контролировать процесс продажи сервисов в интернете — границы между рунетом и глобальным интернетом практически нет.