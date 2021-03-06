Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"
Власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
"Обсуждаемый налог формально призван уравнять участников рынка. Ситуация сложилась так, что сервисы и продукты иностранных ИТ-компаний продаются на территории России без всяких таможенных сборов и добавочной стоимости, как это случилось бы с физическими товарами. Поэтому проблему, которую затрагивает инициатива, решать необходимо. Нужны общие условия игры", - сказал директор Университета "Иннополис".
По его словам, правительство не может ввести таможенные платежи для продукции иностранных ИТ-компаний, потому что невозможно контролировать процесс продажи сервисов в интернете — границы между рунетом и глобальным интернетом практически нет.