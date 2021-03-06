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Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой батя»

Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой батя»

Эльдар Джарахов долгие годы был поклонником Филиппа Киркорова. Как оказалось, будущая звезда Сети даже рассказывал во дворе, что является сыном поп-короля отечественной эстрады.


Эльдар Джарахов известен фанатам как популярный блогер, человек, с которым дружат многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Сам молодой человек тоже записывает треки, что быстро становятся хитами в Сети. При этом мало кто знает, что на творческий путь знаменитости очень сильно повлиял Филипп Киркоров.

«Я вообще обожаю Киркорова. До пяти лет я всем говорил, что он мой батя. Если бы не «Сто шагов назад», то моим любимым российским певцом был бы Меладзе, но им все-таки остался Киркоров», — рассказал Джарахов.

Кстати, Валерий Меладзе присутствовал при пламенной речи Эльдара, но ничуть не обиделся на него. Валерия Шотаевич и сам считает, что Киркоров — недостижимая величина. «Я могу сказать, что если бы не Филипп, российский шоу-бизнес был бы совершенно иным. Он невероятной щедрости человек. Помню, однажды он подарил нам с братом огромные букеты. Просто каких-то нереальных размеров. Их две газели привезли», — поделился воспоминаниями певец в эфире шоу «Бар в большом городе» на YouTube.

Это далеко не единственные истории, которые обсуждали звезды. Как оказалось, в копилке Джарахова есть немало воспоминаний, связанных со многими знаменитостями. Так, он до сих пор с ужасом говорит о знакомстве с Ладой Дэнс. «Мы снимались в одной передаче на YouTube. Во время съемок она предложила мне роль в своем клипе. По сюжету я должен был заниматься с ней сексом на принтере. Я потом еще несколько месяцев гасился от нее на тусовках», — заявил блогер.

А вот Валерий Меладзе рассказывал о том, как в молодости выступал в женской тюрьме. Тогда песни исполнителя еще не звучали по радио, поэтому присутствующие на концерте преступницы не знали ни одной строчки из композиций. По словам звезды, это был один из самых неловких и странных концертов в его жизни.

За время съемок Меладзе и Джарахов успели подружиться. В итоге блогер пообещал, что научит певца эффективно вести соцсети, чтобы залетать в тренды.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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