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Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина

Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
Автомобиль могут конфисковать и продать с торгов не только за ваши долги, но и в счет уплаты задолженности прежнего хозяина. Однако это возможно лишь в отдельных случаях, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов."В случае долгов владельца автомобиля, на его имущество, в том числе и на автомобиль может быть наложен арест", – пояснил эксперт.

Согласно ст. 80 ФЗ от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве", арест имущества должника (включая автомобиль) подразумевает либо запрет распоряжаться имуществом, либо ограничение права пользования, либо его изъятие.


Но все это возможно лишь в случае, когда автомобиль находился под арестом на момент заключения договора купли-продажи. Чтобы избежать этого, до совершения сделки следует выяснить, не наложен ли на машину арест. Проверить это легко в ГИБДД или на сайте службы судебных приставов.


Если на машину наложен арест, сделка купли-продажи является незаконной, и новый владелец не сможет переоформить на себя автомобиль в ГИБДД.

"Поэтому автомобиль может быть конфискован, однако в ряде случаев это возможно оспорить в судебном порядке", – заключил Денисов.

Россия

По материалам: ria.ru
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