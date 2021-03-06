Карьера трети россиян не задалась

Вадим Карасев

Большая часть россиян, которые 10 лет назад строили карьерные планы, осуществить их так и не смогли. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска работы Superjob.

Соответствующие планы имели 53% респондентов, 10% смогли их реализовать, у 5% дела идут даже лучше, чем они ожидали. При этом 38% опрошенных признались, что потерпели неудачу в построении карьеры.

Примечательно, что женщины рассчитывают на карьерный рост чуть реже мужчин (54% и 51% соответственно), но при этом успеха достигают чаще. Больше всего тех, чья карьера развивается по плану или даже лучше, оказалось среди врачей (29%), медицинских сестер (28%), разработчиков и менеджеров по маркетингу (по 25%), а также системных администраторов, дизайнеров и юристов (по 24%).

На нереализованные карьерные планы чаще жалуются мужчины (41% против 34% среди женщин). Больше других недовольны профессиональным ростом экономисты (58%), менеджеры по закупкам (53%) и инженерно-технические работники (49%).

Исследование проводилось 5–19 февраля среди 10 тысяч совершеннолетних, экономически активных граждан, проживающих в 857 населенных пунктах по всей России.

