Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кинолог развеял популярные мифы о маленьких собаках

Кинолог развеял популярные мифы о маленьких собаках

Кинолог развеял популярные мифы о маленьких собакахФото: Павел Львов / РИА Новости

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял популярные мифы о маленьких собаках. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одно из главных заблуждений связано с тем, что маленькие породы собак не нуждаются в прогулках. Так, во время нахождения на улице питомец не только справляет нужду, но и знакомится с окружающим миром и развивается. Голубев добавил, что даже небольшие собаки должны гулять ежедневно, минимум два раза в день. «Прогулки — время для физической активности вашей собаки, это благоприятно сказывается на выносливости, скорости реакции и в целом на всем организме вашего питомца», — объяснил Голубев.

Другой миф о таких собаках — это то, что их не нужно обучать и дрессировать. Так, если хозяева не будут воспитывать питомцев, они столкнуться с агрессивным поведением собаки и другими поведенческими проблемами. С отсутствием обучения связано распространенное заблуждение о постоянном лае маленьких собак. «Как правило, громкий и частый лай — это следствие неграмотного воспитания питомца. Животные, понимающие, что им достаточно подать голос, чтобы добиться поощрения или привлечь внимание, будут прибегать к этой уловке постоянно», — отметил кинолог.

Кроме того, неверно представление о том, что небольшие питомцы требуют меньше ухода. Голубев заверил, что содержание собаки мелкой породы может оказаться более трудоемким.

Кинолог назвал неправильным мнение, согласно которому маленькая собака — лучшее животное для детей. Более того, дошкольники могут травмировать маленького питомца. Так, при выборе питомца для ребенка необходимо учитывать, чтобы собака обладала веселым нравом и спокойно воспринимала детские шалости. Главную роль должен играть не размер животного, а особенности его характера.

Ранее Голубев перечислил пять самых распространенных страхов собак. Речь идет о боязни резких громких звуков, поездках в машине, темноте, походах в ветеринарную клинику и одиночества.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ свои кудрявые подмышки
Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ
Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий
Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий
СМИ: Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии
СМИ: Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии
Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"
Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"
Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
Израильская оппозиция отметила важность хороших отношений с Россией
BFMTV: при беспорядках на востоке Франции задержали четверых подростков
BFMTV: при беспорядках на востоке Франции задержали четверых
Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по ту сторону экрана
Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по
Жена Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание, и я выла от отчаяния»
Жена Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание, и я
«Любовь во время холеры». Юность в борделях, короткие романы и полувековой брак Габриэля Гарсиа Маркеса
«Любовь во время холеры». Юность в борделях, короткие романы и
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале
Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля весной
Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля весной

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Еще по теме

Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
Названы подходящие для пенсионеров породы собак
Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе