Кинолог развеял популярные мифы о маленьких собаках

Вадим Карасев

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял популярные мифы о маленьких собаках. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одно из главных заблуждений связано с тем, что маленькие породы собак не нуждаются в прогулках. Так, во время нахождения на улице питомец не только справляет нужду, но и знакомится с окружающим миром и развивается. Голубев добавил, что даже небольшие собаки должны гулять ежедневно, минимум два раза в день. «Прогулки — время для физической активности вашей собаки, это благоприятно сказывается на выносливости, скорости реакции и в целом на всем организме вашего питомца», — объяснил Голубев.

Другой миф о таких собаках — это то, что их не нужно обучать и дрессировать. Так, если хозяева не будут воспитывать питомцев, они столкнуться с агрессивным поведением собаки и другими поведенческими проблемами. С отсутствием обучения связано распространенное заблуждение о постоянном лае маленьких собак. «Как правило, громкий и частый лай — это следствие неграмотного воспитания питомца. Животные, понимающие, что им достаточно подать голос, чтобы добиться поощрения или привлечь внимание, будут прибегать к этой уловке постоянно», — отметил кинолог.

Кроме того, неверно представление о том, что небольшие питомцы требуют меньше ухода. Голубев заверил, что содержание собаки мелкой породы может оказаться более трудоемким.

Кинолог назвал неправильным мнение, согласно которому маленькая собака — лучшее животное для детей. Более того, дошкольники могут травмировать маленького питомца. Так, при выборе питомца для ребенка необходимо учитывать, чтобы собака обладала веселым нравом и спокойно воспринимала детские шалости. Главную роль должен играть не размер животного, а особенности его характера.

Ранее Голубев перечислил пять самых распространенных страхов собак. Речь идет о боязни резких громких звуков, поездках в машине, темноте, походах в ветеринарную клинику и одиночества.