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Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021"

Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021"

53-летний Филипп Киркоров недавно объявил, что в этом году в очередной раз отправится на "Евровидение". Российский певец представил песню молдавской певицы Натальи Гордиенко, с этой песней он поедет покорять международный конкурс.

"Сегодня день Х. В предвкушении. Волнуюсь. Собрал всех друзей, чтобы поделиться песней "Sugar", которую специально мы написали для Натальи Гордиенко для Евровидения 2021", — написал накануне король российской эстрады на своей странице в инстаграме.

Сам Филипп Киркоров указан в числе композиторов песни "Sugar", видео на которую обнародовано на Youtube.

"Невероятный поворот моей жизни состоит в том, что уже много лет я — проводник артистов в туманной для многих галактике под названием "Евровидение". Сегодня будем удивлять. Приготовил сюрпризы. Не без этого! Но об этом вечером... Хочу, чтобы все почувствовали атмосферу вечера, хочу подарить незабываемые впечатления!" — заявил Филипп Киркоров.

В свою очередь молдавская певица поблагодарила Киркорова за "потрясающую песню", отметив, что "попала в настоящий рай для артиста".

"Честь и гордость представлять Молдову на "Евровидении-2021"! Буду с достоинством держать лицо страны на самом главном Празднике Песни! А с #dreamteam у меня ещё и высокая ответственность", — говорила ранее Наталья Гордиенко.

Как писал NEWSTES, ранее Филипп Киркоров шокировал своих поклонников. Король российской эстрады продемонстрировал свой естественный цвет волос.

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По материалам: uposters.ru
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