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Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать

Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать

Клава Кока VS Инстасамка: певица ответила на оскорбления Дарьи Зотеевой в её сторону. Вместе вспоминаем хронологию скандала и разбираемся, кто прав, а кто виноват.

После того, как исполнительница Клава Кока высказалась в адрес Инстасамки и отказалась от фита с ней, между ними началась война. У себя в Instagram блоегрша решила опустить Коку. Даша высмеяла низкое количество прослушиваний у ее новой песни «Сладкие мальчики» и предложила ей отсосать у неё. Ответ Клавы не заставил себя долго ждать.

«Малышка, всё это просто смешно))) Спасибо за внимание!» – коротко ответила Клава Даше.


Напомним, несколько дней назад Инстасамка со скандалом вышвырнула вещи своих визажистов. После чего, от сотрудничества с ней отказались не только многие артисты, но и кинопрокатная компания TenLetters. Из-за недопустимого поведения девушки они убрали озвучивку Инстасамки в мультфильме «100% Волк», и вместо нее пригласили Клаву Коку. Девушка переозвучила несколько фраз блогерши, которые были удалены.

А кого ты поддерживаешь в этой ситуации: Клаву Коку или Самку?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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