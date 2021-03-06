Комаровский поспорил с Гордоном и назвал Украину слаборазвитой страной

Влада Некрасова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине.

"Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — сказал он.

Гордон не согласился со словами врача и нелицеприятно высказался в его адрес. В ответ Комаровский отметил, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство после Советского Союза.

Также Комаровский в качестве аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил Гордону, что Индия производит 65 процентов вакцин всего мира.