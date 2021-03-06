Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта

Вадим Карасев

Украина пойдет на радикальные шаги, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Ситуация с переговорами, по его словам, идет по кругу, Россия не выдвигает никаких конструктивных предложений, считая себя наблюдателем, хотя "никто ей таких полномочий не давал".

Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами.



Украинская сторона, подчеркнул Кравчук, думает над предложениями в рамках уже достигнутых договоренностей, но переговоры зашли в тупик.

К сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира в Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше.

Первый президент Украины заверил, что Киев не позволит России действовать так, как ей хочется, и сделает все, чтобы "поставить Москву в рамки международного права".

Как писал NEWSTES, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации в Донбассе.