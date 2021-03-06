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Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта

Украина пойдет на радикальные шаги, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Ситуация с переговорами, по его словам, идет по кругу, Россия не выдвигает никаких конструктивных предложений, считая себя наблюдателем, хотя "никто ей таких полномочий не давал".

Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами.

Украинская сторона, подчеркнул Кравчук, думает над предложениями в рамках уже достигнутых договоренностей, но переговоры зашли в тупик.

К сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира в Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше.

Первый президент Украины заверил, что Киев не позволит России действовать так, как ей хочется, и сделает все, чтобы "поставить Москву в рамки международного права".

Как писал NEWSTES, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации в Донбассе.

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По материалам: uposters.ru
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