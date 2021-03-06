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Крупнейшим землевладельцем в России вновь оказался агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева

Крупнейшим землевладельцем в России вновь оказался агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева

Компания “Агрокомплекс“, принадлежащая семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, оказалась первой в рейтинге по владению землей. Как сообщает Forbes, ей принадлежат участки на 88,6 млрд рублей

"Агрокомплекс" владеет наделами в самых дорогих (земельно) регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, уточняет издание. На втором месте — "Продимекс" Игоря Худокормова (65,1 млрд), тройку замыкает "Мираторг" Александра и Виктора Линников (49,1 млрд).

"В общей сложности стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим латифундистам России, выросла за год с 471,6 млрд рублей до 617,31 млрд рублей", — говорится в публикации.

Растениеводство в последние годы стало чрезвычайно рентабельным, росту цен на землю также способствуют активное кредитование сельскохозяйственных сделок банками и выход на рынок непрофильных инвесторов.

Александр Ткачев возглавлял Минсельхоз с 2015 по 2018 год, до этого он в течение 14 лет был руководителем Краснодарского края. После отставки с поста министра общее собрание "Агрокомплекса" избрало его в совет директоров.

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По материалам: uposters.ru
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