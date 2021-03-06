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Кудрин рассказал об открытости российских ведомств

Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня открытости, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"По итогам 2020 года ни одно ведомство не получило высшую оценку в рейтинге, а больше половины попали в категорию низкого уровня открытости", - сказал Кудрин в приветственном слове к Дню открытых данных-2021.

По его словам, органы власти задумываются над этими результатами и предпринимают активные шаги в повышении собственной открытости.


Кудрин добавил, что одним из приоритетных направлений работы Счетной палаты является содействие эффективной, прозрачной деятельности госорганов.


Счетная палата ежегодно выпускает аналитический доклад "Открытость государства в России", в рамках которого, в том числе, оценивается открытый диалог ведомств с гражданами.

Политика

По материалам: ria.ru
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