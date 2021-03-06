Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Анастасия Иванова

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos.

Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.

МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.

"Не комментируем", — заявили в МИД, не добавив подробностей.





"Не комментируем утечки в СМИ", — сказали в пресс-службе российского посольства в Париже.

Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией.

Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране.