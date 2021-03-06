Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года, сообщает Les Echos.

Издание утверждает, что сотрудника экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Россия применила зеркальные меры и выслала дипломата из экономического отдела посольства Франции в Москве.

МИД России и посольство Франции в Москве не стали комментировать газете эту информацию.

"Не комментируем", — заявили в МИД, не добавив подробностей.


"Не комментируем утечки в СМИ", — сказали в пресс-службе российского посольства в Париже.

Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией.

Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. В ответ министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране.
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы
Шуга из BTS не хочет больше петь
Шуга из BTS не хочет больше петь
RM вспомнил, как участники покидали BTS
RM вспомнил, как участники покидали BTS
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

СМИ узнали о тайной высылке дипломатов из России и Франции
МИД не комментирует сообщения о взаимной с Францией высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Россия и Франция тайно выслали дипломатов