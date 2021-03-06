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Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по ту сторону экрана

Летающий лифчик, звуки хореографа и фаворит Родригеза: шоу «Маска» по ту сторону экрана

Недавно стартовал второй сезон шоу «Маска» на канале НТВ, за которым пристально следят миллионы телезрителей. Публике интересны не только личности, скрывающиеся под громоздкими костюмами, но и все то, что происходит за кулисами проекта.

«Лифчик, лифчик полетел! Я свой бросаю! Таблетка пошла!» — примерно такие фразы раздаются во время съемок «Маски». Артисты, танцоры, облаченные в фантастические костюмы, много времени проводят на репетициях, оттачивая каждое движение и совершенствуя вокал. За творческим процессом внимательно следят операторы, хореографы и другие сотрудники шоу, чей труд, увы, остается незаметным для телезрителя.

«Мне нравится помогать артистам бороться с неуверенностью, я их заряжаю своим примером. И они выступают красиво. Вот моя роль на проекте», — подчеркивает преподаватель танцев Константин Коваль.

За кулисами шоу часто можно встретить членов судейства, в которое входят Валерия, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. К слову, некоторые из них уже в открытую называют своих фаворитов.

«Неважно, какие ноты ты берешь. Можно петь внизу, но делать это очень вкусно, можно петь где-то посередине, не брать высокие ноты, но ритмически быть на голову выше остальных. Считаю, что пока круче всех Змея», — отметил Родригез.

И действительно, Змея произвела на публику неизгладимое впечатление, продемонстрировав незаурядные вокальные и хореографические данные в начале сезона. Она исполнила кавер-версию на песню группы Rammstein, которая покорила как телезрителей, так и звездное жюри.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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