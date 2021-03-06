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Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу раздеваешься»

Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу раздеваешься»

Лолита призналась, что больше всего ей нравится взгляд Владимира Путина. По мнению артистки, президент России способен оказывать гипнотическое воздействие на окружающих.


Певица Лолита стала гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий предложил звезде довольно необычный конкурс: она должна была составить портрет человека с идеальной внешностью, выбрав части тела разных звезд.

Так, Лолита решила, что у ее идеального человека должен быть нос Ивана Урганта. А вот глаза она захотела взять у Владимира Путина. «Есть только один взгляд, который меня пугает. Он всегда смотрит сверху с таким легким прищуром. Сильный холодный взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься», — заявила артистка.

Признания звезды немало удивили Ивана Урганта. Однако ведущий согласился, что взгляду Путина сложно противостоять. «Да, взгляд у него может и страшный, но честный», — уверен ведущий.

Кстати, недавно Лолита расширила свои творческие горизонты. Теперь певица не только выступает с концертами, но и играет в театре. Звезде досталась необычная роль в пьесе театра «Модерн». «У меня такие такие наряды, что я выгляжу, как бомжиха. Зато героиня очень сильная. Я честно получила роль, не через постель. Я уже в том возрасте, когда через постель не предлагают, к сожалению», — заявила артистка.

К тому же, вскоре выйдет новое телевизионное шоу, в котором Лолита выступит в качестве ведущей. Артистка будет проводить подробные тесты ДНК звездным гостям, чтобы определить их генетическое происхождение и склонность к определенным заболеваниям. По мнению артистки, у нее еще много нереализованных талантов, поэтому она всегда с удовольствием соглашается на творческие эксперименты.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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