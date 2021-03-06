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Лолита захотела «раздеться» от взгляда Путина

Лолита захотела «раздеться» от взгляда ПутинаКадр: Вечерний Ургант / YouTube

Певица Лолита Милявская призналась, что при взгляде президента России Владимира Путина ей сразу хочется раздеться. Об этом она рассказал в эфире «Вечернего Урганта».

Ведущий программы Иван Ургант предложил Лолите составить портрет идеального жениха, выбрав части тела разных звезд. Как считает артистка, у идеального мужчины должен быть нос Урганта и глаза Путина.

По словам певицы, есть только «один взгляд, который знают все», и она его боится. «Он все время смотрит сверху. Он такой колкий с прищуром, очень холодный. Это взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься», — сказала она.

Ургант согласился с гостьей шоу, заявив, что взгляд президента России «может быть и страшный, но честный».

Ранее Лолита Милявская призналась, что вышла замуж. Такое заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска». Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась. «Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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