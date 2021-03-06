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Лунный день сегодня 6 марта 2021 года

Лунный день сегодня 6 марта 2021 года

Каждый день энергетика ночного светила меняется, порой заставляя отказываться от планов и искать новые пути для развития. Привлечь удачу и провести день успешно помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре.


Субботний день обещает быть противоречивым по энергетике, однако причин для паники нет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть ответственными и осторожными, чтобы неосмотрительные действия не привели к непоправимым последствиям и не стали причиной ухудшения положения.

Фаза Луны: 23 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Стрельца. Эти сутки не подходят для опрометчивых поступков и новых начинаний, но благоприятны для принятия мудрых решений и завершения текущей работы.

Магнитные бури 6 марта: на субботу прогнозируется магнитное возмущение, которое будет влиять на самочувствие не лучшим образом. Внимание к самочувствию и меры предосторожности позволят уберечься от проблем со здоровьем.

Что принесет удачу сегодня


внимание к самочувствию;
осторожность;
своевременный отдых;
завершение дел;
душевное равновесие.

Что отпугнет успех в этот день


риск и неосмотрительность;
переутомление;
потакание дурным привычкам;
финансовые операции.

Домашние дела по лунному календарю

В субботний день астрологи рекомендуют больше времени уделить своему самочувствию и отказаться от энергозатратных дел. Переутомление может сыграть злую шутку и обернуться неприятностями как с настроением, так и с самочувствием. В этот день оптимальной тактикой будет отдых и выполнение лишь необходимых домашних дел.

Что надеть в эту субботу

Субботний день не предполагает ярких красок, которые могут вызвать раздражение. В эти сутки удачными цветами астрологи называют оттенки коричневого, которые действуют умиротворяюще и позволяют принимать верные решения. Из талисманов на этот день подойдут лунный камень, опал и нефрит. Серебряные украшения дополнят образ и помогут защититься от негативной энергетики.


Финансы и работа по лунному календарю

В субботу астрологи рекомендуют направить силы на завершение текущей работы, чтобы освободить время для новых свершений в скором будущем. Этот день чреват неожиданными событиями, а значит, нужно быть готовыми к принятию решений, от которых будет зависеть дальнейшее благополучие. Собранность, внимание к деталям и ответственность позволят обойти неприятности стороной и исключить конфликты, негативно влияющие на репутацию.

Финансовые операции 6 марта могут привести к убыткам, а значит, распоряжаться накоплениями нужно с осторожностью, не доверяя сомнительным сделкам и желанию потратить деньги на не запланированные ранее покупки.

Любовь и отношения 6 марта

Субботний день будет богат на конфликты, поэтому астрологи рекомендуют разрешать разногласия мирным путем и внимательно относиться к просьбам близких. Гармоничные отношения важны для поддержания любви. Поиск новых отношений может обернуться разочарованием, поэтому одиноким сердцам важно быть внимательными во время новых знакомств.

Настроение и здоровье в 23 лунный день

Энергетика субботнего дня будет нестабильной, что чревато перепадами настроения. В этот день важно сохранять внутреннюю гармонию и не обижаться понапрасну. Позитивный настрой будет важен и для самочувствия, поэтому день лучше всего начать с медитаций на восстановление гармонии.

Сохранить хорошее самочувствие во время магнитного возмущения поможет своевременный отдых и внимание к самочувствию. Полезно будет обратиться к советам народной медицины, чтобы уберечься от недомогания.

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По материалам: dailyhoro.ru
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