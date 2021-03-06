Мама пережившего инсульт Алексея Янина: «Пока дышу, буду ставить сына на ноги»

Лидия Мартынова

Мама Алексея Янина все эти годы борется за жизнь сына. Ольга Андреевна не верила в пессимистичные прогнозы врачей и продолжала ухаживать за наследником даже тогда, когда не оставалось никакой надежды.

Май 2015 года навсегда останется самым черным месяцем в жизни Ольги Яниной. Тогда ее сын, популярный актер, неожиданно почувствовал себя плохо. Жена Алексея вызывала скорую, и уже в больнице у него диагностировали инсульт. Поражение мозга было таким серьезным, что врачи буквально поставили на Алексее крест.

«У него лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось. Сын все понимает, все помнит. Он даже может назвать имя девочки, которая нравилась ему в детском саду. Говорит с трудом, а вот двигаться не может», — поделилась переживаниями Ольга Андреевна в эфире передачи «Близкие люди» на телеканале «Россия 1».

Мысли сдаться у матери актера не было, поэтому она занялась восстановлением здоровья сына. Сейчас Алексей живет в загородном доме вместе с родителями. Ежедневно у него проходят многочасовые тренировки, которые позитивно влияют на развитие моторных навыков. «У нас весь дом забит тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом Леша почти все время проводит на улице. Для него это полезно. Еще к нему часто приезжают друзья, жена с ребенком», — рассказала Ольга Андреевна.

Конечно, женщина прекрасно понимает, что сыну нужен постоянный уход. Именно поэтому Ольга Андреевна заранее думает о будущем, когда ее не будет рядом. « У меня есть дочь, его сестра. Думаю, эти заботы лягут на нее. Понимаете, моя задача сейчас — поставить сына на ноги, чтобы он начал ходить. Пока я жива, буду этим заниматься», — подчеркнула мама Алексея.

Несмотря на все прогнозы врачей, актер ежедневно делает шаги к своему выздоровлению. Ольга Андреевна мечтает, что когда-нибудь Алексей сможет ходить и вести нормальный образ жизни. Ну, а больше всего женщина скучает по лучезарной улыбке сына, которую она не видела уже шесть лет.