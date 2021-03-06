Марина Хлебникова преобразилась до неузнаваемости после слухов о болезни и алкоголизме

Анастасия Иванова

В 2019 году поползли слухи, якобы Марина Хлебникова злоупотребляет спиртными напитками. Тогда же певица забросила себя и заметно постарела. Сейчас звезда 90-х вернулась в былую форму и продемонстрировала приятное преображение на публике.

55-летняя Марина Хлебникова исполнила песню «Солнышко мое, вставай!» в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». На сцену исполнительница вышла в свободной рубашке белого цвета и черных брюках. Образ артистка дополнила массивными серьгами и неброским макияжем.

Присутствующих звезда 90-х удивила не только выступлением, но и внешним видом. Певица похудела и стала выглядеть гораздо моложе своих лет. «У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!» — с улыбкой на лице сказала Хлебникова.

Напомним, в 2018-м муж Марины Арнольдовны покончил с собой. После трагедии артистка решила уйти со сцены, чтобы прийти в себя. Злые языки поговаривали, что тогда певица и пристрастилась к алкоголю.

«Я очень переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит... Мать моя женщина! Я думаю, ребят, нужно сбрасываться и лечить. Это очень страшно! Полдня у меня в голове были мысли — взять за шкирку и отвести к своему наркологу. Алкашка, я думаю. Не хочется никого больше хоронить», — отмечал певец Шура. С его словами соглашался и концертный директор Сергей Лавров.

Только вот сама Хлебникова подобные домыслы опровергла. Как подчеркивала артистка, она находилась не в запое, а депрессии. Именно по этой причине исполнительница какое-то время не выходила в свет и не радовала новыми снимками.