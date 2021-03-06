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Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько недель

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько недель

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет доступна в рамках массовой вакцинации уже во второй половине марта, рассказал в эфире "России-1" гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По словам специалиста, вакцина не перенапрягает иммунитет и позволяет сформировать лишь ключевые антитела.

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [ЭпиВакКороной]", — сказал он.

Препарат был разработан в течение 2020 года и зарегистрирован в прошедшем октябре. В его основе лежат искусственно синтезированные образцы коронавирусной инфекции. "ЭпиВакКорона" стала второй отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции, причем она доступна без последствий для людей старше 60 лет.

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По материалам: uposters.ru
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