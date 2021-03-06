МИД не комментирует сообщения о взаимной с Францией высылке дипломатов

Анастасия Иванова

В МИД России не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату.

Других подробностей не сообщается.

Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.

По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.