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МИД не комментирует сообщения о взаимной с Францией высылке дипломатов

МИД не комментирует сообщения о взаимной с Францией высылке дипломатов
В МИД России не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату.

Других подробностей не сообщается.

Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.


По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

Политика

По материалам: ria.ru
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