Михаил Боярский: «К 8 марта мы с Сергеем Мигицко решили устроить стриптиз по-советски»

Анастасия Иванова

Исполнитель роли Д’Артаньяна уже много лет играет в Театре имени Ленсовета, где ему достаются самые разноплановые роли. Михаил Сергеевич вспомнил, как вместе с другой звездой — Сергеем Мигицко — решил необычно поздравить женщин с 8 марта.

По словам Боярского, Международный женский день чаще всего он отмечает в театре. В этот праздник днем устраивают капустники, а вечером зрители приходят на спектакли. Много лет подряд Михаил Сергеевич и Сергей Мигицко придумывали различные скетчи и сценки, но в тот год решили удивить взыскательную публику.

«Как-то мы сидели и думали, что бы такого сделать, и решили раздеться, то есть подарить стриптиз. Долго думали и поняли, что это всех потрясет. Такого ни в театре, ни в кино не было. Пошли к Владимирову (легендарный режиссер, худрук театра — прим. «NewsTes.ru»), а он сказал: «Хорошо, только скотчем замотайте все», — вспоминает 71-летний актер.

Боярский признается, что скотч тогда был в дефиците — но они все же нашли его. Однако скотч больно обдирал волосы по всему телу, к чему явно не были готовы звезды театра. «Поэтому мы решили — надо появиться так, чтобы никто ничего не заметил. Тогда мы были ведущими и сказали: «Сегодня мы покажем фрагмент из фильма, в котором сейчас снимаемся, называется он «Неуловимые мстители», — рассказал звезда в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

О своем оригинальном номере актеры предупредили жен — они стояли за кулисами и ждали мужей, которые быстро разделись и побежали через гримерки в пустое фойе тетра, чтобы их никто не заметил. «Вдвоем с Сережей мы голые за секунды три под музыку пробежали по залу и промахнули на сцену. Возникла пауза, но потом все женщины от 80 до 15 в театре завизжали и кричали «бис», — улыбнулся актер.

Но Боярский и Мигицко уже успели одеться за кулисами, вышли на сцену и сказали: «Если хотите, приходите на вторую часть. Такого женщины в советской стране еще не видели».