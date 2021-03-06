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Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные клубы в FIFA

Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные клубы в FIFA

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский посетовал на то, что россияне в основном выбирают зарубежные клубы в футбольных симуляторах, когда выступают на киберспортивных турнирах. Он привел известную игру FIFA как пример.

По словам Сельского, при этом еще и происходит "передача данных за рубеж".

"Если мы задумаемся, как у нас сейчас происходят игры: вот мы играем в какую-нибудь FIFA, мы отдаем свои данные за рубеж — это раз, мы играем за игроков зарубежных команд — это два. Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу и у нас там играют какой-нибудь "Ливерпуль" и "ПСЖ". Где здесь российские команды, как добиться того, чтобы у нас данные киберспортсменов оставались на территории страны — вот это вопросы", — цитирует его агентство "Москва".

Замминистра считает, что киберспорт является проблемным из-за его зависимости от конкретных корпораций. Что же касается игры за российские команды, то она могла бы стать поводом для гордости за страну и способом ее продвижения в рамках "мягкой силы".

Как сообщал NEWSTES, ранее выяснилось, что российские клубы потратили на футболистов $125 млн за год.

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По материалам: uposters.ru
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