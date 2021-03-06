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Мишустин пообещал построить новый кампус для учеников физматшколы НГУ

Мишустин пообещал построить новый кампус для учеников физматшколы НГУ

Наставник конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия — страна возможностей", премьер-министр Михаил Мишустин встретился со своей подопечной по конкурсу "Лидеры России" Людмилой Некрасовой и поздравил ее с недавним назначением на должность директора Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета.

Глава правительства посетил учебный корпус центра, ознакомился с инфраструктурой и исследовательскими лабораториями, а также в ходе встречи ответил на вопросы учеников. Мишустин объявил, что принял решение о строительстве нового кампуса для СУНЦ, в котором разместятся общежитие, лаборатория, физико-математическая школа и досуговый центр.

"Ребята, я хочу вас обрадовать. Мы с Людмилой Андреевной Некрасовой в течение месяца общались по поводу всех условий, в которых вы живете. Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус. Я обещаю, что возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами", — пообещал премьер-министр, добавив, что реализация проекта начнется в ближайшее время.

Михаил Мишустин подчеркнул, что конкурс "Лидеры России", на котором он выступал куратором Некрасовой, является "цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных специальных школ".

"Я хотел вам сказать, ребята, у нас есть конкурс — "Лидеры России". И Людмила Андреевна была одной из победительниц этого конкурса. И я, абсолютно откровенно говорю, случайно — а там всё по-честному, в этом конкурсе, — ее выбрал в качестве наставляемой. Этот конкурс дал возможность ребятам, молодым людям — хотя там принимают участие совершенно разные и по возрасту, и по знаниям люди — для такого совершенно уникального социального лифта. Я очень надеюсь, что Людмила Андреевна вместе с вами сделает большую работу, чтобы все самое лучшее, самое современное было в вашем замечательном учебном заведении", — сообщил председатель правительства.

По завершении визита Михаил Мишустин поздравил победительницу конкурса "Лидеры России — 2020" с Международным женским днем.

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По материалам: uposters.ru
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