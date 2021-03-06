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Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»

Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»

Российский исполнитель Моргенштерн не скрывает детали своей личной жизни. Парень открыто заявляет, что у него есть возлюбленная Дилара Зинатуллина. Вместе с ней рэпер ходит на мероприятия и показывает ее в вызывающем наряде в своем клипе.


На днях Моргенштерн и Дилара стали гостями YouTube-шоу «Парень красит девушку». В интервью пара поделилась откровенными подробностями своей интимной жизни. Сначала возлюбленные заявили, что не замечают в друг друге недостатков и в ближайшем будущем собираются «делать детей».

 «20 детей хочу. Этим займемся в ближайшем будущем. Потом мне будет 40, а им всем по 17, и мы сделаем лейбл «Квадрат рекордс» и все удивятся», — иронично отметил Моргенштерн.

Напомним, недавно рэпер рассказывал, что живет со своей возлюбленной в разных квартирах. По его словам, именно так можно сохранить желание заниматься сексом. Ведь ни с кем музыканту не было так приятно, как с Диларой.

«Самый крутой секс — когда он идет за любовью. Не стоит жить со своей женщиной. Никогда! Мы успеваем соскучиться. Она офигенная! Прошло три года, а я ее все равно хочу», — рассказал Алишер.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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