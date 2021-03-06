Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности

Влада Некрасова

Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.

ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.

Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения.

"Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.

Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.