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Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности

Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности
Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.

ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.

Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения.


"Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.


Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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