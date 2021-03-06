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Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке

Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом паукеФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве в воскресенье, 7 марта, ожидается сильный снегопад, штормовой ветер до 20 метров в секунду и низкое атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, такое изменение в погоде произойдет из-за теплого атмосферного фронта, «связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения». Тишковец отметил, что данный циклон очень мощный, небо затянется облаками. Утром в воскресенье начнет падать снег, который продолжится до самого вечера, добавил синоптик.

«По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта», — заявил он.

Уточняется, что видимость на дорогах ухудшится до расстояния в один километр, возможны также проблемы с авиасообщением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальных холодах в большей части Европейской России и на Дальнем Востоке. Прошедшая зима, как он отметил, стала аномальной, так как температура была на 2-5 градуса ниже нормы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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