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Москвичей предупредили о метели и барическом дне

Москвичей предупредили о метели и барическом днеФото: Максим Блинов / РИА Новости

Синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о том, что 7 марта в столице ожидается так называемое барическое дно. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал в беседе с RT.

По его словам, в воскресенье атмосферное давление резко снизится. Так, специалист считает, что оно может опуститься до 729 миллиметров ртутного столба. Синоптик подчеркнул, что быстрое изменение, возможно, приведет к ухудшению самочувствия москвичей.

Тишковец также отметил, что 7 марта Москву ожидают мощный снегопад с метелями и штормовой ветер. В то же время к 9 марта сильно похолодает: температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.

Ранее синоптик объяснил москвичам, что изменение погоды в выходные произойдет из-за теплого атмосферного фронта, «связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения».

Россия

По материалам: lenta.ru
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