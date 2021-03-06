Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»

Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»

Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили применение вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства, передает РИА Новости.

В ходе беседы стороны обсудили рассмотрение ВОЗ заявки на включение российской вакцины в список лекарств, которые одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях.

В ведомстве напомнили, что препарат формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов. «Вакцина по сути стала мировым бестселлером», — подчеркнули там.

Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы
Шуга из BTS не хочет больше петь
Шуга из BTS не хочет больше петь
RM вспомнил, как участники покидали BTS
RM вспомнил, как участники покидали BTS
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
«Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
"Спутник V" стал второй по популярности вакциной в мире