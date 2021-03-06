Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения.





"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", - приводятся в сообщении слова российского министра.

Стороны также обсудили "ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", добавили в Минздраве.