Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения.
"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", - приводятся в сообщении слова российского министра.
Стороны также обсудили "ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", добавили в Минздраве.