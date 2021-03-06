Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?

Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?

Год назад о певице Марине Хлебниковой поползли не очень приятные слухи. В сети писали, что девушка употребляет наркотики, пьёт спиртное и ведёт разгульный образ жизни. На фоне этого внешность Хлебниковой заметно преобразилась. Девушка заметно постарела. Сегодня исполнительница хита «Чашка Кофею» появилась на публике и шокировала общественность своим преображением. 


55-летняя Марина Хлебникова появилась на федеральном канале в программе «Привет, Андрей». На сцену певица вышла в невероятном образе. На не были надеты чёрные брюки и рубашка белого цвета. Свой образ Хлебникова подчеркнула ярким макияжем.  Присутствующие были удивлены преображаетесь Марины, ведь после слухов они ожидали увидеть не в таком потрясающем виде! Хлебникова похудела и выглядела моложе своих лет. 

Напомни, три года назад муж Хлебниковой совершил самоубийство. Артистка не смогла справиться со стрессом и ушла со сцены. Некоторые даже утверждали, что Марина ушла в запой. 

«Я очень переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Я думаю, ребят, нужно сбрасываться и лечить. Это очень страшно! Полдня у меня в голове были мысли — взять за шкирку и отвести к своему наркологу. Алкашка, я думаю», — рассказал как-то Шура. 

Сама Хлебникова отрицает подобные обвинения в свой адрес. Актриса подчёркивает, что была не в запое, а в депрессии.

А тебе нравится преображение Хлебниковой? 

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять спецрейсов
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять
На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина потратила наследство семьи Баталова
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную ипотеку
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и

Еще по теме

Марина Хлебникова преобразилась до неузнаваемости после слухов о болезни и алкоголизме
Певица Марина Хлебникова поблагодарила поклонников и коллег за поздравления в день рождения
Марина Хлебникова вернулась на сцену после смерти первого супруга Антона Логинова
"Спились и обнищали": Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову