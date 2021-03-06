Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?

Влада Некрасова

Год назад о певице Марине Хлебниковой поползли не очень приятные слухи. В сети писали, что девушка употребляет наркотики, пьёт спиртное и ведёт разгульный образ жизни. На фоне этого внешность Хлебниковой заметно преобразилась. Девушка заметно постарела. Сегодня исполнительница хита «Чашка Кофею» появилась на публике и шокировала общественность своим преображением.



55-летняя Марина Хлебникова появилась на федеральном канале в программе «Привет, Андрей». На сцену певица вышла в невероятном образе. На не были надеты чёрные брюки и рубашка белого цвета. Свой образ Хлебникова подчеркнула ярким макияжем. Присутствующие были удивлены преображаетесь Марины, ведь после слухов они ожидали увидеть не в таком потрясающем виде! Хлебникова похудела и выглядела моложе своих лет.

Напомни, три года назад муж Хлебниковой совершил самоубийство. Артистка не смогла справиться со стрессом и ушла со сцены. Некоторые даже утверждали, что Марина ушла в запой.

«Я очень переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Я думаю, ребят, нужно сбрасываться и лечить. Это очень страшно! Полдня у меня в голове были мысли — взять за шкирку и отвести к своему наркологу. Алкашка, я думаю», — рассказал как-то Шура.

Сама Хлебникова отрицает подобные обвинения в свой адрес. Актриса подчёркивает, что была не в запое, а в депрессии.

А тебе нравится преображение Хлебниковой?