На детском «Голосе» объяснили успешное выступление дочери известного певца

Вадим Карасев

Елизавета ТрофимоваКадр: «Голос.Дети» / YouTube

Дочь популярного российского певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, приняла участие в новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале и успешно прошла первый этап состязаний. Выступление Елизаветы Трофимовой в записи эфира доступно на страница канала в YouTube.

Так, для «слепых прослушиваний» девочка выбрала композицию Overjoyed американского соул-певца Стиви Уандера. В результате все три наставника, Светлана Лобода, Егор Крид и Баста, согласились взять юную артистку в свои команды.

После этого ведущий шоу Дмитрий Нагиев вышел на сцену и решил объясниться: он уточнил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с участницей, а затем сообщил, чьей дочерью она является. «Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — озадачился он вопросом и в то же время добавил, что сам Трофим «даже боялся выйти из тени».

Позднее ведущий утвердительно заявил, что наставники однозначно «повернулись на талант». В свою очередь Баста посоветовал Трофимовой приготовиться к тому, что «кто-то будет что-то говорить», и заявил, что она не виновата в том, что является одной из «талантливых детей известных родителей». Девочка решила присоединиться к команде Крида.

17 февраля сообщалось, что Нагиев раскритиковал музыканта Крида в качестве наставника в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети». По словам ведущего, Крид еще молод для этого. «Считаю, что он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому еще есть, чему поучиться», — отметил Нагиев.

«Голос. Дети» — версия вокального телепроекта «Голос» с участием несовершеннолетних, адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Участники конкурса соревнуются в вокальных талантах, как и во взрослой версии проходя несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал.