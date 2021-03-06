На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

Влада Некрасова

Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.

В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали - Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.