На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей
Сегодня, 15:20 Влада Некрасова
Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.
В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали - Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.
По материалам: ria.ru