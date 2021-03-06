Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей
Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.

В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали - Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Новое шоу «Смотри» от Полины Гагариной. Открываем секреты, что подготовила певица на 8 Марта
Новое шоу «Смотри» от Полины Гагариной. Открываем секреты, что
ТОП-5 подарков, чтобы порадовать себя любимую 8 Марта
ТОП-5 подарков, чтобы порадовать себя любимую 8 Марта
Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать
Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать
Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа
Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа
Владимир Кузьмин: «От рэпа на русском чуть не вырвало, а вся попса на четырех аккордах»
Владимир Кузьмин: «От рэпа на русском чуть не вырвало, а вся попса на
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по Донбассу
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по
Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной страшилкой
Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян на деньги
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян на деньги
Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Алина Галимова намекает на беременность
Алина Галимова намекает на беременность
Журналист назвала два Х-фактора Оксаны Марченко в политике
Журналист назвала два Х-фактора Оксаны Марченко в политике
Рогозин поблагодарил США за "пинок"
Рогозин поблагодарил США за "пинок"

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин

Еще по теме

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет
Необходимо расширять возможности Транссиба и БАМа — Путин
РЖД и "Восточный порт" будут совершенствовать технологии перевозок угля
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа