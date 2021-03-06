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На строительство железных дорог в Сибири отправят армию

На строительство железных дорог в Сибири отправят армиюФото: Владимир Попов / РИА Новости

РЖД и Минобороны предварительно договорились привлечь армию к строительству железных дорог в Сибири. Об этом на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области заявил глава компании Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

По его словам, протокол о привлечении трудовых ресурсов для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей подписан. Проработан и список объектов, где работы будут выполнять военнослужащие.

Однако перед этим, указал Белозеров, следует выработать систему взаимоотношений, так как военные могут работать только по специальным договорным условиям.

Ранее глава РЖД уже отмечал, что рассчитывает на помощь Минобороны. Проблемы возникли на фоне экономического кризиса, приведшего к ухудшению инвестиционных возможностей компании. Потери до 2025 года оцениваются в 1,1 триллиона рублей, а в период 2020-2021 годов — в 550 миллиардов рублей. На этом фоне следует сократить расходы на работников.

Модернизация БАМа и Транссиба остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов России последнего времени. В 2021 году предлагается увеличить пропускную способность в направлении морских портов и пограничных переходов на Дальнем Востоке до 144 миллионов тонн, а в период до 2024 года — до 180 миллионов тонн.

В советские годы для строительства БАМа также привлекался дешевый труд. Там работали узники ГУЛАГа, железнодорожные войска и студенты, которые приезжали на стройку со всего СССР.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что модернизация Транссибирского маршрута могла бы стать прорывом для страны и принести миллиарды долларов выручки.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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