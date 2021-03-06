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На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы

На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в 2022 году, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Витренко ранее отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он призвал отсоединиться от связанной с двумя соседними странами энергосистемы, поскольку, по мнению министра, Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.


"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система. — Прим. ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — Прим. ред.)", — цитирует Витренко пресс-служба кабмина Украины.

Отмечается, что присоединение к ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.


Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей. Министр утверждает, что Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы на Украину при пиковых нагрузках, поэтому рассматривает возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, способных удовлетворить потребности страны.

Экономика

По материалам: ria.ru
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