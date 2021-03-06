На Украине предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Влада Некрасова

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому участью президента Румынии Николае Чаушеску, которого расстреляли в 1989 году.

По мнению Рабиновича, озвученному им в эфире телеканала Newsone, Зеленский устроил на Украине режим, напоминающий фашистский. Кроме того, как заявил депутат, украинский лидер санкционировал создание специального боевого подразделения из 20 человек, которое будет нападать на неугодных властям журналистов и депутатов, а также устранять их.

"То есть, теперь на Украине можно избивать журналистов – Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно – Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил!" – высказался Рабинович.

По его словам, таких, как Зеленский, "было много", и их правление заканчивалось всегда "одинаково". В качестве примера депутат привел Николае Чаушеску.

"И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" – заявил Рабинович.

Николае Чаушеску возглавлял Социалистическую республику Румыния с 1974 года по 1989 годы. Его правление завершилось государственным переворотом. Чаушеску бежал из Бухареста, но был пойман армией и предстал перед судом. Политика обвинили в преступлениях против государства, геноциде собственного народа, открытии тайных счетов в иностранных банках и "подрыве национальной экономики". Сразу после трибунала, 25 декабря 1989 года, Чаушеску расстреляли вместе с супругой, его имущество полностью конфисковали.

сообщало, что психолог объяснил причину превращения Зеленского в диктатора.