Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты

Вадим Карасев

С 5 марта в российские порты начались поставки первых партий нефтепродуктов из Белоруссии, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс.

5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ".

Кроме того, 6 марта с Мозырского НПЗ была отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в морском порту Санкт-Петербурга.



Поставки идут в рамках соответствующего межправительственного соглашения, подписанного 19 февраля министрами транспорта России и Белоруссии Виталием Савельевым и Алексеем Авраменко. Договор предполагает перевалку в 2021-2023 годах более 9,8 млн тонн грузов, таких как мазут, бензин, газойль и масло.