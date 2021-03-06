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Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты

Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты

С 5 марта в российские порты начались поставки первых партий нефтепродуктов из Белоруссии, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс.

5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ".

Кроме того, 6 марта с Мозырского НПЗ была отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в морском порту Санкт-Петербурга.

Поставки идут в рамках соответствующего межправительственного соглашения, подписанного 19 февраля министрами транспорта России и Белоруссии Виталием Савельевым и Алексеем Авраменко. Договор предполагает перевалку в 2021-2023 годах более 9,8 млн тонн грузов, таких как мазут, бензин, газойль и масло.

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По материалам: uposters.ru
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