Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Народные приметы на Масленицу: что можно делать и что нельзя

Народные приметы на Масленицу: что можно делать и что нельзя

Масленица — традиционный народный праздник, во время которого соблюдают множество примет и традиций. Провести это время стараются так, чтобы привлечь в жизнь благополучные перемены и не навлечь на себя бед.


Масленичные гуляния — всенародно любимый праздник, который продолжается целую неделю. В это время соблюдают древние традиции, которые направлены на привлечение в жизнь благополучия и обретение гармонии в личной жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами масленичной недели, чтобы знать о том, какие поступки помогут привлечь позитивные перемены, а какие действия могут стать причиной череды неудач.

Что можно делать на праздник Масленицы


На масленичную неделю обязательно принимают гостей и сами ходят по друзьям и родственникам, соблюдая обычаи предков. Это помогает укрепить родственные связи и привлечь в жизнь счастье.
По примете на Масленицу обязательно пекут блины, чтобы в доме был достаток, и беды обошли стороной.
Масленица — время веселых гуляний и радости. В это время проводят обряды, направленные на привлечение всех жизненных благ.
Завершается Масленица Прощеным Воскресеньем, когда люди обязательно просят прошения за неблаговидные поступки и прощают всех, кто вольно или невольно обидел.
Добрые поступки в дни праздника — благо для каждого. Бескорыстная помощь и поддержка вернется сторицей, наградив добрых людей.

Запреты масленичной недели


Масленичная неделя — это в том числе подготовка к длительному посту, поэтому во время празднования под запретом мясные блюда. Мясо и мясные продукты перестают употреблять в пищу, готовясь вступить в пост.
Считается, что во время празднования Масленицы нельзя накрывать стол бедно, чтобы не навлечь на себя нищету.
В праздничные дни не отказывают в гостеприимстве, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности. Сытые гости — залог благополучия семьи и ее процветания.
Масленичная неделя — не время для ссор и выяснения отношений. По примете тем, кто бранится и разжигает конфликты, грозят несчастья. Злость и агрессия обернутся проблемами для всей семьи, поэтому так важно следить за своим настроением и не позволять злости брать верх.
На Масленицу не принято пренебрегать заветами предков. Всю неделю важно соблюдать традиции, которые помогут привлечь в жизнь позитивные события.
Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"
До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой батя»
Эльдар Джарахов: «До пяти лет всем говорил, что Филипп Киркоров – мой
Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под стражи
Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под
Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом детей
Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом
В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками
В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками
Россиянам раскрыли способ избавиться от звонков менеджеров по продажам
Россиянам раскрыли способ избавиться от звонков менеджеров по продажам
Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского
Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского
Глеб Павловский рассказал, как Ельцину удалось победить на выборах 1996 года
Глеб Павловский рассказал, как Ельцину удалось победить на выборах
"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ
"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети
Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения известного политзаключенного
Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный

Топ на сегодня

Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Еще по теме

Масленица 2018: дата праздника, традиции, обычаи, история
Когда отмечать Масленицу в 2021 году
Встреча Масленицы 24 февраля 2020 года: первый день масленичной недели
Когда в этом году Масленица