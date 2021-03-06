Народные приметы на Масленицу: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Масленица — традиционный народный праздник, во время которого соблюдают множество примет и традиций. Провести это время стараются так, чтобы привлечь в жизнь благополучные перемены и не навлечь на себя бед.

Масленичные гуляния — всенародно любимый праздник, который продолжается целую неделю. В это время соблюдают древние традиции, которые направлены на привлечение в жизнь благополучия и обретение гармонии в личной жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами масленичной недели, чтобы знать о том, какие поступки помогут привлечь позитивные перемены, а какие действия могут стать причиной череды неудач.

Что можно делать на праздник Масленицы

Запреты масленичной недели

На масленичную неделю обязательно принимают гостей и сами ходят по друзьям и родственникам, соблюдая обычаи предков. Это помогает укрепить родственные связи и привлечь в жизнь счастье.По примете на Масленицу обязательно пекут блины, чтобы в доме был достаток, и беды обошли стороной.Масленица — время веселых гуляний и радости. В это время проводят обряды, направленные на привлечение всех жизненных благ.Завершается Масленица Прощеным Воскресеньем, когда люди обязательно просят прошения за неблаговидные поступки и прощают всех, кто вольно или невольно обидел.Добрые поступки в дни праздника — благо для каждого. Бескорыстная помощь и поддержка вернется сторицей, наградив добрых людей.Масленичная неделя — это в том числе подготовка к длительному посту, поэтому во время празднования под запретом мясные блюда. Мясо и мясные продукты перестают употреблять в пищу, готовясь вступить в пост.Считается, что во время празднования Масленицы нельзя накрывать стол бедно, чтобы не навлечь на себя нищету.В праздничные дни не отказывают в гостеприимстве, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности. Сытые гости — залог благополучия семьи и ее процветания.Масленичная неделя — не время для ссор и выяснения отношений. По примете тем, кто бранится и разжигает конфликты, грозят несчастья. Злость и агрессия обернутся проблемами для всей семьи, поэтому так важно следить за своим настроением и не позволять злости брать верх.На Масленицу не принято пренебрегать заветами предков. Всю неделю важно соблюдать традиции, которые помогут привлечь в жизнь позитивные события.