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NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС

NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 25 декабря увеличило стоимость коммерческой доставки грузов на МКС, говорится в материалах на сайте NASA.

Цена услуги выросла почти в 7 раз — с $3 тыс. до $20 тыс. за отправку килограмма груза на станцию и с $6 тыс. до $40 тыс. за его возвращение на Землю. Час пребывания на МКС астронавта, который будет проводить коммерческие эксперименты, теперь стоит $130 тыс., а не $17,5 тыс., как раньше.

С момента опубликования изначальной ценовой политики в июне 2019 наблюдался рост спроса на коммерческую и маркетинговую деятельность — как со стороны традиционных аэрокосмических компаний, так и со стороны новых отраслей. Ценовая политика с июня 2019 года не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA. Она была направлена на стимулирование рынка, и ее планировалось скорректировать.
Прайслист услуг NASA

Ранее NASA показало, чем занимаются астронавты в открытом космосе.

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По материалам: uposters.ru
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