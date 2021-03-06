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Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц

Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц

Сервис MyBook провел исследование и выяснил имена самых популярных современных российских писательниц, об этом пишет РИА "Новости".

В рамках исследования, приуроченного к Международному женскому дню, было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей MyBook и их активность за последний год.

В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшен книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина.

Вторую строчку заслужила "мастер детективной прозы" Татьяна Устинова, на третьем месте оказалась автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В топ-5 вошли также Дина Рубина и Елена Резанова.


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По материалам: uposters.ru
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