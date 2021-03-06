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NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада

NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Журналист Алекс Цивик в статье для National Interest высказался о причинах поворота российской политики на Восток.

Публицист объясняет сегодняшнее сближение России и Китая тем, что исторически обращение страны к Востоку было реакцией на действия Запада, воспринимаемые как "предательство или принуждение".

В качестве примера Цивик приводит высказывание писателя Федора Достоевского, который предупреждал о том, что при возрождении России после поражения в Крымской войне в середине XIX века страна обратится к своей "азиатской русскости", поскольку христианская Британская империя вступила в союз с Османской империей.

В мире

По материалам: ria.ru
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