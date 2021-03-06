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Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз

Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз

Звезда Голливуда вновь решил создать семью, на этот раз избранницей Кейджа стала уроженка Японии. Актер устроил церемонию бракосочетания в Лас-Вегасе.


57-летний Николас Кейдж женился на 26-летней Рико Шибату после полугодового расставания. Тогда из-за пандемии паре пришлось провести несколько месяцев отдельно — Кейдж остался в США, а Рико уехала на родину. Но разлука лишь укрепила чувства влюбленных, они обручились во время видеозвонка. При этом актер подарил девушке кольцо с черным бриллиантом. Пара подала заявку на свадебную церемонию еще 10 января, однако возлюбленным пришлось подождать. После торжества Рико решила взять фамилию мужа. 

Напомним, что для Кейджа этот брак стал пятым. Предыдущий же союз звезды Голливуда продлился лишь четыре дня. Ранее он признавался, что был слишком пьян во время церемонии и не отдавал себе отчета в действиях. К счастью, американская Фемида знает своих клиентов, поэтому числит «алкогольное или наркотическое опьянение» в списке веских причин признать союз недействительным, что помогло Николасу избежать неприятностей. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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