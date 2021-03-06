Новое шоу «Смотри» от Полины Гагариной. Открываем секреты, что подготовила певица на 8 Марта

Влада Некрасова

Российская певица Полина Гагарина является одной из немногих в шоу-бизнесе, кто не гонится за дешевым хайпом и не скандалит. Дорогу к сцене она проложила самостоятельно и заслуженно. И 8 марта, когда все девчонки будут отмечать Международный женский день, Гагарина совершит революцию!

В понедельник впервые в истории российского шоу-бизнеса в один день пройдут сразу два концерта Полины Гагариной в форматах офлайн и онлайн одновременно. Девушка представит шоу «СМОТРИ». Мероприятие пройдет в Music Media Dome.

«Мы решили, что всё должно быть очень лаконично, очень графично. Мой образ будет максимально отличаться от того, что вы привыкли видеть», — интригует зрителей звезда.

Около двух недель без перерыва идут репетиции грандиозного шоу. В таком бешеном режиме Полине даже не нужен спортзал. Она придерживается своей системы поддержания сил и энергии перед концертом.

«Я сейчас на спортивном питании, чтобы были силы, очень хочется съесть шоколад, гамбургер и так далее, но это всё отнимает катастрофически, мне надо еще 2 часа прийти в себя, поэтому сижу на спортивном питании, где много правильных углеводов», — откровенно призналась певица.

Шоу пройдут 8 марта в 13:00 и 19:00 по Москве при поддержке Департамента Культуры города Москвы. Зрители по всей планете смогут присоединиться к трансляции в удобное время. Все, что нужно сделать, это только купить билет, а их осталось совсем немного. Все виды билетов уже доступны на сайте lookport.live.