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Новый шок-образ Дани Милохина – фото

Новый шок-образ Дани Милохина – фото

Публика привыкла видеть 19-летнюю звезду TikTok Даню Милохина с темным цветом волос, которые он то укладывает в аккуратную прическу, то делает растрепанными. Но сегодня рэпер удивил всех.


Еще несколько дней назад музыкант выбрил виски, чем удивил поклонников, а сегодня с утра отправился на съемку и публиковал сторис, где еще был с волосами. Но затем неожиданно появился в кадре с побритой головой. «По-моему очень неправдоподобная маска, делает эффект, будто бы ты лысый, попробуйте! Странная маска», — отшутился блогер.

В комментариях сначала не поверили, что Милохин в действительности побрился. «Это маска», «Быть такого не может», «Под Джигу косишь», — писали пользователи. После чего свое мнение решил высказать и сам Джиган. Рэпер написал: «А брови?» — намекнув на недавнюю громкую историю, когда загремел в психиатрическую клинику.  

Милохин же продолжал шутить, представив публике дополнительные кадры из дома, который весь украшен воздушными шарами. «Я проснулся, теперь уже по своей воле. Пойду голову помою. Теперь, наверное, могу спокойно рекламировать шампунь, а то вы часто спрашиваете об этом», — юморил молодежный герой.

Пока непонятно, что заставило Милохина пойти на кардинальную смену имиджа — возможно, это его новый проект или же съемки. Многие пользователи думают, что Даня просто решил «закрыть старый жизненный этап» и сбрил волосы, готовя себя к чему-то новому.

Напомним, Даня Милохин один из главных российских тиктокеров с миллионной аудиторией. Его ролики просматривают тысячи человек, а сам он постепенно становится народным героем. В прошлом году артист записал дуэт с Николаем Басковым, а также выпустил несколько популярных треков.  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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